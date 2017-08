Auto schept motorrijder uit Wapenveld (26) en scheurt weg

Wat een lekker dagje toeren met de motor had moeten worden is voor Roy de Weerd geëindigd in een drama. De 26-jarige motorrijder uit Wapenveld werd zondagochtend geschept. Tot overmaat van ramp reed de bestuurder van de auto na het ongeluk door. De Weerd hoopt dat die snel wordt gepakt.

De Wapenvelder was onderweg naar Vaassen om met zijn vader te gaan toeren. ,,Hij belde of ik met hem een stukje wilde toeren. Ik dacht ik ga lekker binnendoor richting Vaassen.'' Op de Quickbornlaan, vlakbij restaurant de Middenstip, gaat het op de kruising met de Willem Tellstraat even voor half elf mis. ,,Een Audi A4 of een Volkswagen Passat kwam van links met ongeveer 90 kilometer per uur de kruising op. Ik reed op een voorrangsweg dus hij had moeten stoppen,'' beschrijft De Weerd de situatie op de weg waar maar slechts 30 km/uur mag worden gereden.

Seizoenwerkers

De Weerd weet zich alleen nog te herinneren dat het om een zwarte Audi A4 of een Volkswagen Passat gaat. Daarnaast had de auto een witte kentekenplaat met zwarte letters en was de achterruit geblindeerd. De Wapenvelder vermoedt dat één van de buitenlandse seizoenwerkers in de omgeving van Epe hem heeft aangereden. Zover wil de politie niet gaan. ,,Wij wijzen niet gelijk die richting op. Dat zou uit het onderzoek moeten blijken,'' vertelt politiewoordvoerder Frank Brouwer.

Daarnaast speelt het jaargetijde volgens Brouwer ook een rol. ,,Het is vakantieperiode. Er zijn veel auto's met witte kentekens op de weg in Nederland. Het wil dus niet gelijk zeggen dat het iemand is die daar in de omgeving werkt,'' weerlegt Brouwer het vermoeden van De Weerd.

Buurtbewoners

Na de klap komt de motor in de berm terecht. Buurtbewoners die het ongeluk zagen gebeuren spoedden zich naar de getroffen Wapenvelder. ,,Zij hebben ook gezien dat het om een auto met witte kentekenplaten met zwarte letters ging. Welke letters daarop stonden viel niet meer te zien. Daarvoor reed de auto al te ver weg.'' Na het ongeluk reed de auto de Burgemeester van Walsemlaan in.

Motorzaak

De motorrijder kwam er zelf wonder boven wonder nog redelijk goed van af. Daags na het ongeluk is hij gewoon weer aan het werk bij zijn werkgever Premium Motors in Apeldoorn. ,,Ik heb een dikke enkel. Verder waren mijn schouders en nek vanmorgen bij het opstaan wat stijf, maar mocht dat nog aanhouden dan ga ik toch even naar de dokter,'' aldus De Weerd die van beroep motortechnicus is.

3500 kilometer

De motor die De Weerd net vijf weken in bezit had lijkt total loss. ,,Ik heb er eens naar gekeken. Ik twijfel of 'ie nog te repareren valt. M'n motor komt hier vanmiddag binnen en dan ga ik er nog eens beter naar kijken. Aan de schade te zien heb ik mazzel gehad,'' vertelt de Weerd over zijn Fireblade. De motor had net 3500 kilometer op de teller.

Aangifte

De Wapenvelder, geboren in Epe, heeft na het ongeluk gelijk aangifte gedaan. De Weerd hoopt dat mensen in de omgeving van Epe de auto met schade aan de voorkant spotten en gelijk de politie inschakelen.

Strafmaat

Voor het verlaten van de plaats van een ongeluk kan maximaal 3 maanden gevangenisstraf worden opgelegd of een geldboete van maximaal € 4.100,00. Als bijkomende straf kan de rechter het rijbewijs intrekken, tot maximaal vijf jaar. Bij herhaling is dat maximaal tien jaar.