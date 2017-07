Bijzondere vondst bij Eper wasserij; 75 jaar oud kenteken gevonden

Familiebedrijf

Tijdens de sanering kwamen medewerkers een week of vijf geleden het oude kenteken tegen. ,,In 1928 is mijn overgrootvader met een handkar van start gegaan, waarna hij overstapte op paard en wagen. We zijn de familiealbums ingedoken en hebben de kentekenplaat kunnen herleiden tot een oude bus welke in 1939 is gekocht”, aldus Bagerman. ,,Voor zover wij kunnen nagaan is de bus tot het einde van de oorlog gebruikt voor het ophalen en wegbrengen van wasgoed. Het is altijd mooi om een stukje nostalgie boven de grond te krijgen. Dat is ook het leuke aan oud familiebedrijf. De letter 'M' in het kenteken betekent dat de wagen uit de provincie Gelderland kwam.”