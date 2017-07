Binnenkort gesprek over zendmast Schaveren

Epe ontvangt als eerste wereldwijd keurmerk voor duurzaam bosbeheer

6 juli De gemeente Epe heeft donderdagmorgen als eerste Nederlandse gemeente het PEFC-keurmerk gekregen. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is wereldwijd een groot onafhankelijke keurmerk voor duurzaam bosbeheer, waarbij de instandhouding van het bos en de biodiversiteit een belangrijk speerpunt is.