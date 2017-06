Buurtverbinders melden zich in Epe

Mijnbuurtje.nl is een online dorpsplein waarop je alles ziet wat er in jouw buurt is. Hulpvraag en –aanbod bijvoorbeeld, maar ook nieuwtjes, spullen te koop, gemeentenieuws, verstrekte vergunningen, agenda en meer. Om die digitale dorpspleinen te laten werken in de praktijk is de gemeente op zoek naar buurtverbinders die er voor gaan zorgen dat mensen zich zowel online als op straat meer met elkaar in contact komen.

Meer buurtbewoners

Momenteel hebben zich 6 mensen aangemeld in Epe en 8 mensen in Vaassen, zo laat een woordvoerster van de gemeente weten: “Een tussenstand van 14 aanmeldingen, maar er is nog plek voor meer betrokken buurtbewoners.” Wethouder Joop van Nuijs: “Mijnbuurtje.nl sluit aan bij de vele initiatieven die er al in de gemeente Epe zijn. In wijken en dorpen is enorm veel hulp, spullen, creativiteit en kennis aanwezig. Er gebeurt van alles. Maar vaak onzichtbaar. Leuk dat buurtbewoners zich aanmelden om meer te horen over het offline verbinden en het online zichtbaar maken van alle mooie dingen die er in Epe gebeuren.”