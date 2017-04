CDA op bres voor klompenpaden Epe

De organisaties die zich bekommeren over het wel en wee van de klompenpaden in Epe, Oene en Emst zijn vooral de Stichting Landschapsbeheer (SLG) en Emster Belang. Werkbezoeken van de gemeenteraad hebben aan het licht gebracht dat Emster Belang in 2018 geen beschikking meer heeft over een rijksbedrag van 1000 euro voor het Loobrinkerpad en het Schaverensepad. SLG maakt daarnaast jaarlijks kosten voor het Klompenmakerspad, maar vanaf dit jaar kan zij dit niet meer ophoesten. Daarnaast moeten contracten met grondeigenaren dit jaar verlengd/vernieuwd worden, waarvoor ook geld nodig is.



Al met al is er voor de paden een bedrag van ruim 10.000 euro nodig voor de nabije toekomst. Als dat niet op tafel komt, komt de continuïteit van de paden in gevaar, denkt het CDA. In schriftelijke vragen vraag de fractie bij monde van Albert Oortgiesen het college van b en w of zij bereid is de situatie te bespreken met onder meer SLG en of in toekomstige begrotingen structureel middelen voor de klompenpaden vrij gemaakt kunnen worden. Subtiel laat Oortgiesen doorschemeren dat de klompenpaden gezien kunnen worden in het verlengde van de 100% wildgarantie waarmee Epe zich zo graag wenst te profileren richting toeristen die de Eper natuur willen opzoeken in de komende jaren.