Delifrance/Kwalitaria Epe in andere handen

Begin november 2016 bleven de deuren van Kwalitaria/Delifrance ineens dicht. 'Wegens omstandigheden gesloten', meldde een klein briefje op de deur. Eigenaresse Esther Endendijk hield het bij een verklaring dat een conflict met het moederbedrijf van Kwalitaria/Delifrance in Vianen aan de sluiting ten grondslag lag.

Rechtszaak

Nu, enkele maanden later, is het conflict uit de wereld, meldt Esther Endendijk. ,,We stonden tegenover elkaar in de rechtbank, maar we hebben de problemen uiteindelijk in der minne geschikt, tot ieders tevredenheid. De winkel is verkocht aan Kwalitaria en wij keren er niet terug. Ook onze ijssalon Nice, naast de Kwalitaria, gaat niet meer open.''

Enthousiast

Esther en Ard Endendijk begonnen enkele jaren geleden met groot enthousiasme in de horeca in Epe. Na beiden jarenlang gewerkt te hebben in het onderwijs en bedrijfsleven, vormde de cafetaria/broodjeszaak voor hen een nieuwe uitdaging. Esther Endendijk: ,,Of we nu een illusie armer zijn? Nee, zeker niet. We hebben met Kwalitaria/Delifrance een heel leuke tijd gehad en ontzettend veel geleerd. We hebben geen spijt dat we het hebben geprobeerd.''

Verandering

In de horeca ziet Epe het echtpaar echter niet meer terug. ,,Althans, niet als ondernemers. Wel op terrasjes in Epe, met een drankje voor ons op tafel. Ja hoor, ook om een patatje te eten bij de Kwalitaria, want daar hebben ze wat ons betreft wel de lekkerste frietjes.''

Ard Endendijk heeft zich inmiddels gestort op zijn oude vak. Hij is weer aan het werk als register-pensioenadviseur. Esther Endendijk beraadt zich op haar werkzame toekomst. ,,Ik geniet nu volop van het opknappen en schilderen van ons huis. Daarna gaan we eerst eens op vakantie en dan zien we wel.''