Eerste kievitsei gevonden in Vaassen

Weidevogels als kieviten hebben het al lange tijd moeilijk in Nederland. Om de dieren te behouden, moeten er zoveel kuikens groot worden dat die de natuurlijke sterfte onder volwassen vogels compenseren. Daar is onder meer nestland nodig. Jaarlijks gaan veel mensen op zoek naar kievitseieren om ze te beschermen, waaronder Schakelaar.

De datum van de vondst van het kievitsei is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Toen ontdekte Bertie Vijge als eerste in de gemeente Epe in een weiland aan de Weteringdijk in Oene een nestje op maandag 21 maart. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het eerste ei ook al wel eerder in maart worden gevonden. Ook in andere Veluwse gemeente, zoals Heerde, zijn de eerste vondsten deze week gedaan.