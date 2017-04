Eigenaren recreatiewoningen Vliegden en Beekhorst naar rechter

Volgens de VVD en D66 is de inspanningsverplichting niet te handhaven. Daarnaast bestrijden die partijen dat de parken De Vliegden en De Beekhorst bedrijfsmatig geëxploiteerd worden. De parken hebben bijvoorbeeld geen grote voorzieningen die maken dat het luxe, vitale vakantieparken zijn. ,,Het is privébezit waar wij geen collectief eigendom van kunnen maken, mensen die hier van hun rust willen genieten kunnen we niet dwingen om een bedrijf te beginnen, de inspanningsverplichting is niet te handhaven en daarnaast is de communicatie naar de eigenaren in de loop der jaren niet conform het informatiebeleid dat wij als gemeente hebben. We hadden die woningeigenaren moeten wijzen op grote veranderingen zoals deze. Dat is in 12 jaar tijd niet gebeurd'', zei Hans de Goede van D66.