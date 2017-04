Emst gaat weer met eieren gooien

video Inbrekers actief in kleedkamers Epe

4 april Mobieltjes en portemonnees. De laatste tijd worden deze regelmatig ontvreemd uit sporttassen in kleedkamers van sportcomplexen in Epe. In een filmpje op de Facebookpagina van de politie Epe is te zien hoe gemakkelijk een dief zijn slag slaat.