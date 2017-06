Emst neemt massaal afscheid van de groenteboer

Nog geen duidelijkheid over toekomst raadzaal

15 juni Het is nog altijd niet helemaal helder wat er gaat gebeuren met de raadzaal in het gemeentehuis van Epe. Tijdens de discussie over de perspectiefnota, donderdagavond in de raadsvergadering, kwam het vraagstuk wel aan bod, maar er werd nog altijd geen besluit over genomen.