Emster zendmast in andere achtertuin valt niet in goede aarde

De zendmast die KPN in het buitengebied bij Emst in de gemeente Epe wil plaatsen, is niet bepaald populair. Een actiegroep toonde zich al een fel tegenstander van de mast op camping Reina's Hoeve. Nu komt een bewoner van het Pollense Veen ook in opstand tegen de mast.

Actiecomité Zendmastprotest Schaveren meldde in haar 'enthousiasme' onlangs wel een betere locatie te weten voor de UMTS-mast in Emst. Dat viel niet helemaal goed bij ir. Robbert van Duin, bewoner van de Pollenveenseweg. Hij laat in een brief aan b en w van Epe weten dat het Pollense Veen evenmin een goede plek is voor de mast en zo mogelijk nog een slechtere keuze dan Reina's Hoeve.

'Gezondheidsrisico's'

Met name de natuurlijke en culturele waarden maken dit gebied volgens hem nog minder geschikt. Van Duin: ,,En ook hier worden mensen, bewoners en toeristen, getroffen door mogelijke gezondheidsrisico's. Tevens leidt de landschappelijke inpassing in het Pollense Veen, een 40 meter hoge mast, ook hier tot visuele hinder.''

'Geen leuke zet'

Van Duin vond het opperen van de alternatieve locatie niet zo'n leuke zet van het actiecomité Zendmastprotest Schaveren. ,,Dat heb ik hen ook laten weten.'' Jos Weemaes van het actiecomité snapt de onvrede van Van Duin. ,,Wij moeten en willen ons ook helemaal niet bezighouden met alternatieve locaties aandragen. Dat moet KPN maar zelf regelen. Het was onhandig van ons dat wij ons hebben uitgelaten over mogelijke alternatieven. Wij willen de mast niet in onze tuin en snappen dat buren de mast ook niet in hun tuin willen. Ons belang is dat de mast hier niet in de buurt komt en ik snap heel goed dat andere mensen dat ook niet willen.'' Dat laatste beaamt Van Duin en benadrukt hij met de brief aan de gemeente Epe. ,,Voor er beslissingen over de mast worden genomen, kan het geen kwaad dat ik mijn standpunt ook vast duidelijk weergeef.''

