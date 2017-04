Epe heeft 25 'Gastheren van het Landschap'

Zandhegge

Een van de cursisten is Lilian van Selm die samen met haar man sinds 2000 camping De Zandhegge in Emst bestiert. Ze erg enthousiast. Vertelt dat ze eigenlijk altijd druk is en te weinig tijd heeft om te genieten van haar omgeving. ,,Ik wist eigenlijk niet eens hoe mooi het hier is.’’ De van oorsprong Ermelose had in de ochtend uitleg gehad over en gestruind langs beken en sprengen. ,,Prachtig joh.’’ Prachtig vindt ze ook de gelegenheid die ze krijgt om collega’s te ontmoeten. De eerste stappen voor samenwerking met bijvoorbeeld camping De Wildhoeve zijn gezet. ,,We denken er over om samen een wildtocht voor de gasten te organiseren.’’