Epe is niet netjes genoeg, college wil geld zien voor onderzoek

Epe kan netter en schoner. Dat denkt het college van b en w, naar aanleiding van gesprekken met inwoners over de staat van onderhoud van de openbare ruimte. In de perspectiefnota vraagt het college van b en w de gemeenteraad geld voor een onderzoek naar het onderhoudsniveau in de gemeente.

Het onderhoud van de openbare ruimte in Epe wordt verricht op het zogeheten basisniveau. In gesprekken met inwoners, ondernemers en bezoekers hebben b en w de indruk gekregen dat dat onvoldoende is. ,,Wij merken dat er behoefte is aan een schonere openbare ruimte. Echter, dit is niet gemeten, maar berust op een gevoel.''

Om uit te vinden of het gevoel klopt en of als gevolg daarvan de onderhoudsniveaus in Epe moeten worden verhoogd, wil het college een onderzoek laten uitvoeren naar beleving van de gebruikers en belanghebbenden van de openbare ruimten. Het onderzoek moet niet alleen worden gedaan in de dorpscentra, maar ook in de wijken.

Visitekaartje

Dat het B&W ernst is blijkt uit de argumentatie voor het verzoek om geld. ,,De centra en toegangswegen zijn ons visitekaartje. Een aantrekkelijke openbare ruimte is van belang voor de leefbaarheid in het algemeen en de economie en het toerisme in het bijzonder.''