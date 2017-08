Geen drie, maar twee weken bouwvakantie in Emst

video Explosie woning Vaassen was in wijde omtrek te horen: schade enorm

2 augustus De explosie in een woning aan de Kerkweg in Vaassen was in de wijde omtrek te horen. Volgens woordvoerder Andre Meilink van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er wonderwel geen slachtoffers gevallen. Er wordt nu gezocht naar vervangende huisvesting voor de drie bewoners, omdat het pand als verloren beschouwd moet worden.