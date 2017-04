Gemeente Epe zoekt energiecoaches

De gemeente Epe is op zoek naar vrijwillige energiecoaches. Het gaat om mensen die inwoners voorzien van adviezen en besparingstips. “Voor ons is het nieuw. Andere gemeenten, zoals Voorst, zijn er al wel mee bezig”, zegt wethouder Erik Visser.

“Een energiecoach past binnen deze tijd. We zijn een duurzame gemeente en mikken daar ook op, bijvoorbeeld met het duurzaamheidsfonds. Het is nu alleen een nieuwe, menselijke kant”, vervolgt de wethouder. Een functie als energiecoach heeft volgens hem nog meer voordelen: “Het participeren, meedoen in de samenleving. Hopelijk gaat het goed, vinden mensen het leuk en kunnen werkzoekenden van hieruit bijvoorbeeld een betaalde baan vinden.”

Vrijwillig

Want de functie van energiecoach is vrijwillig, legt beleidsontwikkelaar Margot IJzerman uit. “Het is mensen bewust laten worden en acties laten ondernemen, maar we spelen geen financiële rol. Dat is iets anders. Het moet vanuit een positieve benadering zijn”, zegt ze. En natuurlijk spelen besparingstips daarbij een rol. “Dat kan heel simpel zijn. Ik zeg altijd ‘wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken’. Doe de deur dicht en het licht uit als je weg gaat, bijvoorbeeld”, adviseert Visser.

Omlijstende acties

In eerste instantie wordt er gezocht naar energiecoaches voor twee nader te bepalen wijken in Vaassen. “We starten met een aantal omlijstende acties, we zijn bezig om daar een programma voor te ontwikkelen. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je op een weekmarkt staat of bij een wijkvereniging. Daarmee gaan we in mei of juni van start”, licht IJzerman toe.

Het project begint relatief klein, maar zal bij succes zeker worden uitgebreid. “In eerste instantie gaat het om tips voor woningeigenaren en ook huurders, want woningcorporatie Triada Wonen is hierin een belangrijke partner. Het is lastig te zeggen hoe het verder gaat, maar ik kan me voorstellen dat we nog wel stappen gaan maken”, verwacht Visser.

Op dit moment is er plek voor maximaal zeven energiecoaches, die minimaal twee dagdelen in de week beschikbaar moeten zijn. Na de sollicitatieprocedure krijgen de kandidaten een cursus, verspreid over twee middagen, waarna de coaches onder begeleiding het werkveld in gaan.