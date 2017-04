Groen licht voor appartementen 'Brezan-terrein' Epe

Geen winkels, wel appartementen en een parkeerkelder. Dat is wat het college van b en w wil voor het 'Brezan-terrein' in het hart van Epe. In het verlengde van dat besluit, mag aan de voormalige bouwlocatie 'Meidoornstraat' een parkeerterrein komen.

Om ontwikkeling op de hoek Hoofdstraat-Korte Kuipersweg in Epe mogelijk te maken, moet de gemeente Epe het bestemmingsplan herzien. Momenteel rust op die locatie een kantoorbestemming. Bel BV in Epe, van de Eper ondernemers Bart Remkes en Leonhard Vreekamp, is de projectontwikkelaar die onlangs al plannen ontvouwde voor het 'Brezan-terrein'.

Detailhandel

B en w willen aan een groot deel van de plannen van Bel BV meewerken. Een verzoek om detailhandel in de commerciële onderlaag toe te staan wordt afgewezen, omdat het pand buiten de 'winkelacht' van Epe valt. Ook staan er in het centrum van Epe winkelpanden leeg en is er geen behoefte aan méér winkels. De maximaal 18 appartementen op de 'Brezan-locatie' passen in het aantal van 820 woningen dat in Epe tussen 2015 en 2025 mag worden gerealiseerd. Het worden levensloopbestendige appartementen, in een prijsklasse die net boven de grens van sociale huurwoningen ligt.

Parkeren

Het braakliggende terrein aan de 'Meidoornstraat', ook in bezit van Bel BV, mag geschikt worden gemaakt voor parkeren. Er kan een doorsteek van het parkeerterrein worden gemaakt naar de Hoofdstraat.