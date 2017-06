'Het was gewoon wildwest'

Schietpartij VaassenHet was een drugsdeal zoals dertien in een dozijn, maar wel eentje die helemaal uit de hand liep. Zo omschrijft strafpleiter Wim Vahl de bloedige avond waarop de 25-jarige Vaassenaar Samet Merzifonluoglu om het leven kwam . Volgens Vahl is het helemaal niet duidelijk wie wat heeft gedaan. Hij overweegt een reconstructie aan te vragen.

De cliënt van advocaat Wim Vahl, een 36-jarige Epenaar, zit al bijna drie maanden in hechtenis. Op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Samet Merzifonluoglu. De verdachte werd eind maart, drie weken na het schietincident op een carpoolplaats in Vaassen, aangehouden. Begin juli besluit de rechter of hij in de cel blijft, of dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. De verdachte blijft in ieder geval niet stil. ,,Hij heeft bij de politie zijn versie van de feiten verteld'', aldus Vahl.

Harddrugs

Volgens zijn verklaring ontstond op 10 maart, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een wildwestsituatie op de carpoolparking langs de A50 bij Vaassen. Twee groepen kwamen in conflict over harddrugs. In het tumult werd Merzifonluoglu doodgeschoten. ,,Uit niets blijkt dat de ene partij op voorhand het plan had de ander te beroven. Mijn cliënt kwam in een situatie terecht die hij niet heeft opgezocht'', stelt Vahl. Volgens hem staat het niet vast dat zijn cliënt het fatale schot vuurde.

Afgelopen dinsdag werd in Zwolle een tweede verdachte aangehouden, dit keer een 38-jarige man. De politie vermoedt dat ook hij op een of andere manier betrokken was bij het drugsconflict. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Vahl vindt het vreemd dat dit nog niet is gebeurd. Hij is verbijsterd dat zijn cliënt maandenlang de enige verdachte was, terwijl die avond toch meerdere mensen bij de carpool waren.

,,Ruim een dag na het schietincident deed een getuige bezwarende verklaringen over mijn cliënt'', legt Vahl uit. Volgens hem was die getuige als dealer zelf aanwezig bij de uit de hand gelopen transactie. ,,Het is verbijsterend dat hij niet werd aangehouden.'' Vahl heeft het over tunnelvisie. Een beetje meer open vizier bij de recherche zou volgens hem wel mogen. ,,Van die getuigenverklaring geloof ik overigens geen snars.''

Schoten

Tijdens een voorbereidende zitting (pro forma) begin juli, inclusief het technisch en forensisch bewijs, moet duidelijker worden wat zich die avond precies heeft afgespeeld. Omwonenden hoorden meerdere schoten, maar hebben tot de komst van politie en hulpverlening vermoedelijk niets gezien. Nu geven betrokkenen verklaringen die elkaar tegenspreken. Die van de opgepakte 36-jarige Epenaar worden volgens Vahl 'betrouwbaar' bevonden. ,,De dingen die hij zegt blijken te kloppen. Ze hebben hem nog niet op een leugen kunnen betrappen'', klinkt het zelfverzekerd.

De Barneveldse advocaat overweegt om een reconstructie te vragen. Wie stond op welke plek? Wanneer ging het mis? Wie vuurde op wie? Over de aanwezigheid van zijn cliënt wil hij verder niet uitweiden. Tot de pro formaziting houden de recherche en het Openbaar Ministerie zich stil. Eind april werd gezocht in de gracht van Zwolle. Wat precies en of er iets werd gevonden, wil de politie niet kwijt. In het belang van het onderzoek, is de uitleg daarvoor.

De moeder van het slachtoffer, Selma Merzifonluoglu, beklemtoont dat haar oudste zoon geen crimineel was. ,,Hij was 25 en moest zijn leven nog beginnen'', vertelt ze aan de deur. Ze weet niet wat Samet die avond bij de carpoolplaats deed. ,,Iemand moet hem verteld hebben om te gaan, of om dit of dat te doen'', vertelt ze.

Tranen wellen op in haar ogen. ,,Ik wil dat iedere betrokkene naar de cel gaat. Ik ben mijn zoon kwijt.''