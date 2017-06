Jaarrekening Epe: Een plus van 2,5 miljoen

Een bedrag van 260.000 euro is de som van de voor- en nadelen over de begroting van 2016. In totaal 2.252.000 euro is afkomstig van de precariobelasting op leidingen. Deze belasting is voor het eerst ingevoerd in 2016 en was daarom niet in de begroting opgenomen. Nutsbedrijven moeten deze belasting op kabels en leidingen sinds vorig jaar betalen aan de Nederlandse gemeenten. De bedrijven berekenen deze gelden vervolgens weer door in de tarieven aan de klanten.



Het college van b en w van Epe stelt de gemeenteraad voor om het positieve saldo over 2016 toe te voegen aan de algemene reserve. Bij een volgende begroting wordt vervolgens bekeken waarvoor dat geld gebruikt kan worden.

Verantwoording

Met de jaarrekening leggen b en w verantwoording af over de financiële resultaten van het gevoerde beleid in de afgelopen periode. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening en moet de rekening uiteindelijk definitief vaststellen.

Een belangrijk onderwerp waar Epe in 2016 (financieel) mee bezig is geweest is, is de afronding van de decentralisaties in het sociale domein geweest.