Japanse musici leren in gemeente Epe

Zes zang en piano-duo's volgen de lessen van Van Nieukerken. Op donderdagmiddag 3 augustus geven ze een presentatie in de Grote Kerk in Epe. Die is gratis bij te wonen (aanvang 15 uur), aanmelden is niet nodig. Een dag later wordt de lessenreeks om 20 uur afgesloten met een concert in de huiskamer van Gasthuis Pension Via Quidam. Ook dan is de toegang gratis. Aanmelden kan via de website van Via Quidam.