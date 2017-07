Jazz-vrijwilligers geven Epe glans

Ze zijn de belletjes in de champagne, de vrijwilligers van Jazz Comes To Town (JCTT) Epe. Vijf zaterdagen in juli en augustus buffelen ze voor wat ze waard zijn en geven zo de nodige glans aan het dorp in het toeristenseizoen. Want ook bij de aftrap van alweer de 22e editie, afgelopen zaterdag, kon Epe zich dankzij hen weer van haar beste kant laten zien.

Het was gelijk om 16 uur al gezellig druk in de schaduw van de Grote Kerk, waar de openingsact WhoSheDo vrij snel de voetjes van de vloer kreeg. Niet massaal, maar toch. JCTT heeft Epe in de loop der jaren echt op de kaart gezet. Het intieme karakter wordt geroemd door zowel bezoekers als artiesten. Waar anders maak je mee dat een Candy Dulfer even het publiek inloopt? De organisatie staat als een huis. En een legertje van tussen de 35 en 55 vrijwilligers zorgt er voor dat alles op rolletjes verloopt. JCTT-stichtingsvoorzitter Jeroen Velders is maar wat trots op wat ze samen neerzetten in Epe. ,,Kijk al die mensen eens, de sfeer, de muziek. Prachtig toch?’’

Maar om dat voor elkaar te krijgen moet er wel flink worden aangepoot. Op een jazz-dag zijn de vrijwilligers om 08.00 uur in de weer om tenten op te zetten, het podium te bouwen, licht en geluid te regelen en de horeca in orde te maken. ,,Van niets maken we dan iets’’, zegt Velders. Er staan bankjes en tafels voor het publiek, artiesten kunnen zich omkleden in de kerk. En ’s avonds moet alles weer worden afgebroken. Het aantal vrijwilligers verschilt per keer. De ene band trekt meer volk dan de ander weten ze bij JCTT. Net zoals ze nu al weten dat het op zaterdag 29 juli alle hens aan dek wordt, met het optreden van de Hans Dulfer Band XL.

Vrijwilligster Alien Hansman zal dan dubbel genieten. Van het werk èn de muziek. Want ze vindt niet alles mooi. Sommige ‘ouwe lullen muziek’ zoals dixieland kan haar gestolen worden. Ze draait nu al vijf jaar mee bij JCTT, vooral in de bediening en vindt het ‘mega-leuk’. In het dagelijks leven werkt ze met kinderen met een meervoudige handicap. Het vrijwilligerswerk doet ze ,,omdat ik het leuk vind dienstbaar te zijn voor andere mensen. Maar het is natuurlijk ook erg gezellig met de andere vrijwilligers. Iedereen is vrolijk, mensen groeten me. Kennen me nog van vorige keren.’’