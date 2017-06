Kennismaken met de bovenbouw in een zeepkist

Volledig scherm De zeepkistenrace. © Ton van der Schouw

Vmbo-Leerlingen van de tweede klas hebben net hun keus gemaakt of ze verder gaan met recreatie en toerisme, techniek of zorg en welzijn. Met het project nemen ze afscheid van de onderbouw (goodbye) en maken ze vast kennis met docenten en vakken van de bovenbouw (hello).

Het project bestaat uit een zeepkistenrace met alles er op en er aan. Er is door de leerlingen een indrukwekkende steiger gebouwd om de kisten te lanceren, er is een hindernisparcours gebouwd, er is entertainment, een presentator, hapjes en drankjes voor belangstellende ouders en er zijn zelf taarten gebakken voor de winnaars van de race. Er is zelfs een krant gemaakt met interviews en foto’s door leerlingen Oskar Bialecki en Raoul Gerrits.