Kwalitaria/Delifrance Epe wil in mei weer open

Bas Holshuijsen, algemeen directeur van de franchise-organisatie van Kwalitaria, is opgetogen met de nieuwe uitbaters voor Epe. ,,Hun zaak in Genemuiden is zeer succesvol. We hebben er groot vertrouwen in dat ze er ook in Epe een goed draaiend bedrijf van maken.''

Zondag gesloten

De beoogde heropeningsdatum is 1 mei. ,,Maar'', houdt Holshuijsen een slag om de arm, ,,er moet nog wel een exploitatievergunning worden verstrekt door de gemeente Epe. We hopen dat dat snel gaat, maar daar zijn we nog wel even van afhankelijk.'' Het echtpaar Bakker zet de deuren van de Kwalitaria/Delifrance in Epe zes dagen per week open. Op zondagen is de cafetaria gesloten vanwege de geloofsovertuiging van de familie Bakker.