'Lot' raadzaal Epe nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of de raadzaal in het gemeentehuis van Epe wordt verplaatst. Een deel van de partijen koos donderdagavond tijdens de commissievergadering uit zes mogelijkheden voorlopig voor de optie ‘gordijn’. Dat is een ruimte aan de zijkant van de eerste verdieping die kan worden afgesloten met een schuifbare pui of gordijn. De kosten voor die verplaatsing en bouw zouden ongeveer zeven ton bedragen. Maar ook de opties om niks te doen of de huidige raadzaal her in te richten zijn populair.

Kosten 5,7 miljoen euro

De plannen met de raadzaal kwamen donderdagavond tijdens de commissievergadering aan de orde, toen het ging over de renovatie van het gemeentehuis. Na 45 jaar staat het gebouw een flinke verbouwing te wachten. Een bruto investering van ruim 5,7 miljoen euro, die mede wordt betaald door de gedeeltelijke verhuur van het gemeentehuis aan Tribuut.

In opdracht van de raad is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de raadzaal aan te passen of te veranderen. Daaruit zijn uiteindelijk zes mogelijkheden ontstaan, waar de commissie gisteren haar mening over mocht geven. De opties lopen zeer uiteen: van geen aanpassingen tot een soort zwevend auditorium met 1,5 miljoen euro aan kosten.

Masterplan