Massale vechtpartij in Vaassen; zeker één aanhouding

Aanhouding

De wijkagenten op Twitter melden dat er in ieder geval één verdachte is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek. Maar het onderzoek gaat verder, laten de agenten weten. Verschillende voertuigen zijn na de vechtpartij gevlucht, waarvan de eerste nog gezien is door de politie. Een medewerker van het restaurant aan de Dorpsstraat bevestigt dat de vechtpartij bij Aspendos was. Mensen die iets hebben gezien of gehoord kunnen contact opnemen met de politie en vragen naar het team Epe: 0900- 8844.

Uitgevochten

Wijkagent Berthold Snippe wil zich niet uitlaten over de aanleiding van de vechtpartij. Hij bevestigt dat er 1 persoon gewond is geraakt. ,,De spanningen liepen hoog op. Ook in de buurt, gezien de omvang van de groep. De betrokkenen zijn met 2 of 3 auto's gevlucht. Waarschijnlijk niet door onze tussenkomst, maar omdat ze uitgevochten waren. Een rode bus is inmiddels aangetroffen en er is 1 verdachte aangehouden. Naar overige voertuigen en betrokkenen zijn we op zoek. Er waren meerdere getuigen van de vechtpartij. Die worden op dit moment gehoord. We zijn nog op zoek naar toevallige passanten, die mogelijk iets hebben gezien." Volgens Snippe waren er 'alleen Nederlandse jongens' bij de vechtpartij betrokken.