Meevaller voor Felua-groep

In een zogeheten ‘meicirculaire’ heeft Van Sunder te horen gekregen dat de rijkssubsidie voor de Felua-groep een miljoen hoger uitvalt dan verwacht. ,,In oktober hebben we een schatting gemaakt voor de bekostiging per persoon in onze organisatie. Nu blijkt dat we door onder meer een loon- en prijscompensatie van 2,65 procent een miljoen euro meer subsidie krijgen dan verwacht.''



Het voordeeltje valt netto voor de Felua-groep overigens iets lager uit dan een miljoen, doordat het sociale werkbedrijf ook elf mensen meer in dienst heeft dan gedacht. ,,Die staan op onze loonlijst en moeten we wel gewoon salaris betalen natuurlijk’’, meldde Van Sunder. Dat bedrag komt neer op ongeveer drie ton, waardoor een meevaller van zeven ton resteert.

Financiële positie

Van Sunder was naar Epe gekomen om in de commissievergadering een toelichting te geven op de cijfers van de Felua-groep. Het college van b en w van Epe had vorige week zorgen geuit over de financiële positie van het sociale werkbedrijf. In een commissievergadering werden alle partijen bijgepraat. Wethouder Erik Visser gaf aan dat de zienswijze die Epe indient over de cijfers van de Felua-groep door die organisatie vooral ook als drukmiddel kan worden gebruikt naar hogere overheden, die beslissen over de bijdragen aan sociale werkbedrijven.