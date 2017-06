Nog geen duidelijkheid over toekomst raadzaal

Tijdens de eerste fase van het perspectiefnota werden namelijk diverse amendementen ingediend. Het ingediende document met de meeste kans van slagen gaat wel over de verhuizing van het gemeentehuis. In de perspectiefnota wil het college van het burgemeester en wethouders vier richtinggevende uitspraken meegeven aan de raad. Eén daarvan is de (on)mogelijkheden te onderzoeken om de raadzaal te verhuizen en daarbij een financiële onderbouwing verder uit te werken.

Maar liefst zes partijen willen de richtinggevende uitspraak in de perspectiefnota over de verplaatsing van de raadzaal juist verwijderen. Gemeentebelangen, GroenLinks, Lijst Koman, Cda, ChristenUnie-SGP en VVD vinden dat ‘het ongewenst is om nog extra te investeren in een raadzaal die goed voldoet’. De ondertekenaars spreken zelfs van ‘kapitaalvernietiging’ als het gaat om het verplaatsen of vernieuwen van de raadzaal. Het voorstel van de zes partijen zou leiden tot een meerderheid. Maar een besluit is gisteravond nog niet genomen; dat volgt normaliter in de volgende raadsvergadering op 6 juli.