Onderzoek bommelding Epe afgerond

,,Voor ons zijn er geen aanknopingspunten meer om het onderzoek voort te zetten”, legt Brouwer uit. Een deel van het centrum in Epe, waar ook een braderie gaande was, werd vrijdagavond ontruimd vanwege de bommelding. Al snel beek dat het loos alarm was.

Volgens Martin Lokhorst van de organisatie is er goed gehandeld door zowel de hulpdiensten als vrijwilligers. ,,Eerst hebben we gezorgd dat er zekerheid is, daarna kon alles weer doorgaan. De overlast was minimaal, er is goed op gereageerd.” De organisatie heeft verder nog geen maatregelen in gedachten. ,,Natuurlijk, we zijn scherp. Maar meer kun je er eigenlijk ook niet mee. Het is lastig om je op zoiets voor te bereiden, je kunt het bijvoorbeeld niet meenemen in een schemaatje.”