Particulier in Epe kan weer even lenen

Er komt een ton extra beschikbaar voor particuliere woningeigenaren in de gemeente Epe die in aanmerkingen willen komen voor de stimuleringslening. Het geldpotje om investeringen op het gebied van duurzaamheid te treffen was bijna op, maar het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bedrag aan te vullen.

De stimuleringslening is vorig jaar juni gestart. Mensen kunnen renteloos lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een bedrag van een miljoen euro beschikbaar gesteld voor twee verschillende groepen: voor particulieren en voor organisaties. Het potje voor de eerste groep is volledig uitgeleend, maar voor onder meer sportverenigingen is nog een bedrag van ongeveer twee ton beschikbaar.

Tien procent

Bij het vaststellen van de lening is besloten de verdeling ‘vooralsnog’ te maken, maar dat aanpassing mogelijk is als dat op basis van de maatschappelijke behoefte nodig blijkt. Aanvankelijk was 25 procent van het bedrag beschikbaar voor particulieren, maar dat wordt door het slimmigheidje tien procent meer: “We hebben het bedrag dat nu nog over is verdeeld over beide groepen”, legt een woordvoerder van de gemeente Epe uit. “Het staat het college vrij om dit te doen. Als het bedrag op is, kan het natuurlijk niet meer.”