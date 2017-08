Politie lost waarschuwingsschot bij vechtpartij

Geen drie, maar twee weken bouwvakantie in Emst

1 augustus De rust deze zomer in Emst is van korte duur. De bouwvakvakantie van aannemer Roelofs, die in het dorp bezig is met het project ‘Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst’, duurt slechts twee weken. In de periode van 7 tot en met 18 augustus zullen de werkzaamheden stil liggen.