Polweg Epe versneld veiliger

Er zijn concrete plannen om éénrichtingsverkeer op de Polweg in Epe in te voeren. Het college heeft hierover een verkeersbesluit genomen en dat ligt deze maand nog ter inzage. Het gaat om het traject vanaf het K.C. van Nesselaantje in de richting van de Lohuizerweg.

Hiermee wordt het kruispunt richting de middelbare school RSG veiliger en overzichtelijker voor met name de middelbare scholieren.



Aanvankelijk was de aanpak van de Polweg een onderdeel van het wijkverkeersplan ‘Hoge Land’, maar dit document is nog in procedure. ,, Je kunt stellen dat deze maatregel naar voren is gehaald”, zegt de gemeentewoordvoerder.

Onveilig

Op het kruispunt met de Lohuizerweg en de Polweg hebben in het verleden ongelukken plaatsgevonden. Niet zelden zijn daar middelbare scholieren bij betrokken, zoals in december vorig jaar toen een 17-jarige fietsster gewond raakte bij een aanrijding met een auto. Het is aanleiding om het kruispunt verkeersveiliger te maken.

Termijn

Een deel van de fietsers komt via een vrijliggend fietspad langs de Lohuizerweg uit bij de Polweg. Zij moeten tot op heden uitkijken voor afslaand verkeer, maar dat is met een paar maanden verleden tijd. Dan is er een eenrichtingsverkeer ingesteld op de Polweg. ,,Zonder bezwaren na de bezwaartermijn wordt zo snel mogelijk, voor oktober, de aanpassing doorgevoerd”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Fietsersbond

De plaatselijke afdeling van de Fietsersbond is tevreden met de aanpassingen aan het kruispunt. ,,Wij hebben het advies gegeven om het op deze manier te doen. Wij zijn daarom absoluut tevreden”, aldus Bert Boetes.

Ook is er door de gemeente gesproken met een buurtbewoner, die namens meerdere omwonenden een bezwaar had ingediend tegen het eerste ontwerp. Naar aanleiding hiervan zijn nog wat aanpassingen gedaan. Het aantal meters eenrichtingsverkeer is bijvoorbeeld ingekort.