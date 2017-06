Schapen raken vacht kwijt bij Grote Kerk

Buurtverbinders melden zich in Epe

13:06 Er komt in Epe een gestage stroom aanmeldingen op gang van mensen die actief willen worden voor mijnbuurtje.nl, zogeheten buurtverbinders. Mijnbuurtje is een nieuw platform van de gemeente Epe, in het verlengde van het buurtgericht werken. Bedoeling is met de verbinders een sociale kaart op te zetten en zowel on- als off-line activiteiten te ontplooien.