Senioren pieken in De Wieken

Zoals bijvoorbeeld bij het netbal, waar ploegen uit de vier dorpen van de gemeente Epe het tegen elkaar op nemen. Sommige spelers kijken maanden uit naar deze plaatselijke derby in kwadraat. Na een gezamenlijke, gemoedelijke èn broodnodige warming-up worden de messen geslepen. Want neem het treffen tussen Emst en Vaassen. Over en weer wordt er geloerd op de zwakste schakel. Emst ontdekt die al snel bij de dame in de achterste rij van Vaassen. Keer op keer proberen de Emster mannen de bal zo hard mogelijk in haar richting te gooien. Van enige galantheid is hier geen enkele sprake. Hier wordt gespeeld voor de winst. De hooggezetelde spelleiders zorgen er echter voor dat alles eerlijk en volgens regels verloopt.