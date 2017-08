Stien heeft haar eigen ‘warme huys’ in Oene

Even lijken vrijdagmorgen alle plannen van Stien Dijkstra, werkneemster namens De Passerel bij 'De Boerderij' in Oene, in duigen te vallen. Ze weet dat er een feestje is op het werk vanwege haar 25-jarig jubileum en rijdt richting de locatie, als ze door een agent aan de kant wordt gezet vanwege een te hoge snelheid.

,,Ik kreeg de schrik van mijn leven. Ik dacht echt dat er geen feestje meer zou komen”, vertelt ze na afloop geschrokken. Wat ze niet weet is dat de agent in het complot zit en haar uiteindelijk richting een brandweerwagen leidt. Even later komt ze met loeiende sirene en onder groot enthousiasme van de cliënten aan op locatie.

Verrassing

Het is inmiddels wel duidelijk dat medeorganisator en collega Zwier van der Weerd wel voor een verrassing kan zorgen. Al 16 jaar werkt hij in Oene samen met Stien Dijkstra, 55 jaar uit Apeldoorn. 16 juli was ze precies 25 jaar in dienst bij De Passerel, een organisatie met onder meer dagcentra voor mensen met een beperking. ,,En is er nooit een onvertogen woord gevallen tussen ons. Dit feest verdient ze ook”, legt Van der Weerd uit.

Verlegen

Onder toeziend oog van de cliënten krijgt Dijkstra verschillende cadeaus overhandigd. Ze wordt bijna verlegen als teamhoofd Ingeborg Händel het woord neemt. ,,Ik heb mensen gevraagd naar hun mening over Stien. Ik hoorde alleen maar positieve dingen, zoals 'stille kracht' en 'ze is er altijd'.”

Zelf is Dijkstra nog wat ondersteboven van haar spetterende entree. ,,Ik wist wel iets van een feestje, maar dit… Die 25 jaar is onwijs snel gegaan. Ik dacht dat ik het nooit zou redden, maar het was zo voorbij. Af en toe is het ook pittig, maar ik heb altijd met plezier gewerkt en dat blijf ik doen.”

t Stienhuys