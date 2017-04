Top Service in andere handen

Van Engelen gaat officieel per 1 april als nieuwe eigenaar aan de slag aan de Weemeweg 15 in Epe. Willy en Hans Gorseling stappen na ruim veertig jaar uit het werkzame leven om te gaan genieten van hun vrije tijd. ,,Dat zal best even wennen worden, want we hebben het alle jaren fijn gevonden om te streven naar een top service voor onze klanten. Voor sommige families hebben we zelfs wel voor drie generaties de woninginrichting gedaan.''