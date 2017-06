Tweede kans voor noodlijdende gymclub Agios

Daar wordt een jaar voor uitgetrokken. Onder begeleiding van de sportbond KNGU gaan werkgroepen plannen maken om de levensvatbaarheid te vergroten. Zo zijn er nieuwe ideeën over fondsenwerving. ,,We zien er zeker heil in om verder te gaan,'' vertelt woordvoerster Anniek Stoker namens de groep ouders. ,,We krijgen hulp van de KNGU. Die zorgt voor een bondsraadslid dat aan de slag gaat als interim-voorzitter.'' Alle werkgroepjes krijgen coördinatoren die regelmatig met de nieuwe voorzitter om tafel gaan om de voortgang te bespreken. ,,Alle vraagstukken waar we nu tegenaan lopen, komen op die manier voorbij.'' De club nog zo'n 190 leden.