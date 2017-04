Vragen over boetes op parkeerplaats Aldi

,,De invalidenparkeerplaats staat slechts aangegeven met een tegeltje op de grond. Ik vraag me af of dat correct is”, zei Pieter Wiersinga namens Nieuwe Lijn tijdens de commissievergadering van donderdagavond. ,,Naar mijn mening zou er een bord bij moeten staan. Daarnaast zouden we een discussie kunnen krijgen of het redelijk is dat er door de gemeente wordt gecontroleerd op particuliere grond.”

Verantwoordelijk wethouder Robert Scholten liet daarop weten dat het om een ‘interessante vraag’ ging, die hij eerst moet uitzoeken zodat hij er later weer op terug kan komen. ,,Het is wel bekend dat er een stuk of twaalf parkeerplaatsen zijn bijgekomen bij de Aldi, waarvan er twee zijn aangemerkt als invalidenparkeerplaatsen.” Ook hij vermoedde dat er een bord hoort te staan. ,,Als daar mensen een bekeuring hebben gekregen, wat niet terecht is omdat het niet goed staat aangegeven, dan moeten we dat zeker in overleg gaan bekijken.”