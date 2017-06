Waarom werden bloeiende bermen gelijk weer kaal gemaaid?

De bermen langs de nieuwe dijken van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld zijn deze week voor het eerst dit jaar gemaaid. Dat leidde tot enige verbazing bij omwonenden, want verschillende bloemsoorten stonden juist op het punt om te bloeien.

,,De ene dag was het nog zo mooi en de volgende dag is alles weg. Erg zonde dat het maaien deze week moet gebeuren, want de bloemen zijn nu op hun mooist'', zegt omwonende Johanna den Boef.

Bijna dagelijks maakt ze met haar hond een rondje langs de dijken, die de afgelopen jaren zijn aangelegd in het kader van de hoogwatergeul. De bermen zijn ingezaaid met een soort bloemmengsel, waardoor een combinatie van gras, bloemen en klavers ontstaat.

Bewust

Navraag bij de verantwoordelijke organisaties leert dat de dijken bewust al vroeg worden gemaaid, om te zorgen voor een stevige, nieuwe grondstructuur. ,,Eerst moet een dichte grasmat ontstaan voor de stabiliteit van de dijk. Maaien is daarom noodzakelijk, meerdere keren per seizoen. De bloemen worden dan gekortwiekt maar verdwijnen niet, want de wortels zitten nog in de bodem", zegt woordvoerder Theo Brand van Waterschap Vallei en Veluwe.

Hij doet het woord mede namens opdrachtgever Combinatie IJsselweide. ,,De bloemen komen later wel weer op. Prioriteit heeft nu de creatie van een dichte grasmat vanwege de stabiliteit van de dijk en daarmee de veiligheid. Ecologische doelstellingen zijn ook van belang, maar in tweede instantie."

Als de grasmat van de dijken dichter is, kan het groen naar verwachting langer blijven staan. ,,Zodra de grasmat goed is aangeslagen, kunnen we met minder maaibeurten volstaan en zullen er langer en vaker bloemen te zien zijn'', vertelt Brand.