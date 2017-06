Wildraster bij Epe: parel voor de zwijnen?

ReportageHonderd procent wildgarantie, belooft Epe aan iedere bezoeker. Als het even kan enkel in het bos en niet in de bebouwde kom. Het dorp op de Veluwe voert al jarenlang een strijd met oprukkende zwijnen. Een wildkerend raster moest soelaas brengen. Een hinderlijk prestigeproject van de burgemeester, vinden tegenstanders, die op zijn beurt saboteurs van het raster hekelt.

Frederika van der Weele begrijpt het niet. In de berm valt geen groen meer te bespeuren. De kluiten aarde liggen ondersteboven tot tegen het raster. Van der Weele woont tegenover het wildkerend raster. Ze laat 's ochtends, voor het overdag te warm wordt, haar hond uit. ,,Dit kan toch niet'', zegt ze, wijzend naar de wroetsporen. Aan haar kant van het raster zouden helemaal geen zwijnen mogen lopen.

De gemeente liet vorig jaar een wildkerend raster aanleggen. Zo'n 2 kilometer ten noorden van de dorpskern snijdt de omheining door het bos, in een boog van west naar oost. De afrastering is 3,5 kilometer lang en nauwelijks 1 meter hoog. Een fijnmazig gaas over de bovenrand moet ervoor zorgen dat springende edelherten niet vast komen te zitten. Zij mogen er wel door. Wilde zwijnen wil de gemeente buiten houden.

Tienduizend zwijnen

Dat lukt niet. De zwijnen leven aan weerszijden. De dieren verlaten het bos op zoek naar eten in voedselrijk Epe. Op de Veluwe is de gewenste stand volgens het faunabeheerplan 1.300 exemplaren. Door vijf goede mastjaren op een rij, jaren met veel eikels en beukennootjes, is de populatie volgens dierenecoloog Hugh Jansman van onderzoeksinstituut Alterra stevig gegroeid, mogelijk tot tegen de tienduizend. Ondanks afschot en het raster houdt Epe ze niet allemaal buiten. De opmars lijkt niet te stuiten.

Veiligheidsgevoel

Het raster zorgt al jaren voor wrevel in de gemeente. Inwoners vinden het goed voor het veiligheidsgevoel of juist weggegooid geld. Het is maar aan wie je het vraagt. Stichting De Faunabescherming verkiest het raster boven afschot, met wat meer geld kan dat ook hermetisch zijn, stelt woordvoerder Pauline de Jong. Ruiters en mensen met een beperking vinden dan weer dat de poortjes hinderlijk en zelfs gevaarlijk zijn. Paardenliefhebbers gaan liever naar buurgemeente Heerde, waar geen raster is. De discussie houdt niet op. Zelfs de jachthouder van de gemeente is het oneens met zijn collega's op de Veluwe over de ligging en de lengte van het raster.

Tegenstand

De meest felle tegenstand wordt gevoerd door Vereniging Behoud Kwaliteit Epe. Een procedureslag tot aan de Raad van State toe werd verloren. De gemeente had wel degelijk het recht het raster aan te leggen en heeft dit deels, in twee fasen, ook gedaan. Kostprijs was zo'n twee ton. Daarvan is 60 procent door de provincie betaald. Een derde fase komt er vooralsnog niet. Jachthouders in het desbetreffende gebied stellen daar geen behoefte aan te hebben. Harm Heuvelman, tot voor kort de enige jachthouder van Epe, is het daar niet mee eens. Het raster moet langer, vindt hij.

Vereniging Behoud Kwaliteit Epe diende begin februari een petitie in om alsnog het raster te verwijderen. Vijftien lokale organisaties, onder meer de ondernemersvereniging en de ruitervereniging, stellen dat het raster een struikelblok is voor mens en dier. Het houdt het zwijn niet tegen. Die loopt via Heerde, waar het raster ophoudt, toch de bebouwde kom in.

Sabotage

Begin deze eeuw werden plannen voor een raster nog getorpedeerd door dergelijke petities. Dat liet burgemeester Hans van der Hoeve nu niet gebeuren. Hij haalde uit tijdens de commissievergadering. ,,Sabotage'', riep hij uit, zwaaiend met foto's van doorgeknipt gaas. ,,Dit gebeurt wekelijks op tientallen plaatsen.... Nee, onder deze omstandigheden werkt het niet goed. Er zal iets tegen de vernielingen moeten worden gedaan'', vertelde hij. ,,Wij weten wie dit gedaan heeft'', klinkt het dreigend. De burgemeester en de coalitiepartijen benadrukken dat het raster geen eerlijke kans krijgt door de sabotage. Desondanks is volgens hen het aantal klachten gedaald.

Gekwetter

Op een warme dag laten de zwijnen zich niet zien. In het bos heerst het gekwetter van vogels. Enkel de allerkleinsten, insecten, wagen de oversteek van de ene kant van het raster naar de andere. De poortjes zijn keurig gesloten. Het gaas lijkt nergens doorgeknipt. De bewoners in het buitengebied hebben lang voor de aanleg van het raster al voorzorgsmaatregelen genomen. Iedere woning heeft een stevig hek rond de tuin.

's Avonds gaan de sproeiers aan en de poortjes dicht. Ook Anna van den Ancker sluit haar tuin af voor de zwijnen. Ze heeft net gras gezaaid, en kan het gewroet wel missen. Ze woont aan de Dellenweg. Een cruciaal punt in het rastertracé. Het is een van de wegen die door het raster heen prikt. Waar het raster op het asfalt stuit, heeft de gemeente een sluis laten aanleggen. Concreet lieten ze het raster enkele meters parallel aan de weg lopen. Het idee is dat zwijnen niet graag lange afstanden over asfalt lopen.

,,Dat doen ze toch'', lacht Van den Ancker. Zij ziet de zwijnen regelmatig in de berm wroeten. Erg vindt ze dat niet. De biggen zijn schattig en wild in de straten van Epe, dat vindt zij juist de charme van het dorp. ,,Wij wonen toch in bosgebied?'' Na de aanleg van de eerste fase, voorjaar 2016, ontving de gemeente vijftien klachten van inwoners die bezorgd waren of zich onveilig voelden. Het was de aanleiding om in het najaar met fase twee te beginnen.

Te veel

De Veluwe telt aanzienlijk meer zwijnen dan volgens het faunabeheerplan wenselijk is. Dierenecoloog Jansman gelooft niet dat afschot en rasters de populatie 'op peil' kunnen brengen. ,,Al jaren is er helaas nauwelijks nog interesse voor wetenschappelijke begeleiding. Door de goede mastjaren gaat het de zwijnen nu relatief voor de wind. ,,Maar, één slecht jaar, één keer weinig nootjes, en de populatie wordt gedecimeerd.''