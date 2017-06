Zalmforel voor de echte visser

Derde verdachte aangehouden voor schietpartij in Vaassen

27 juni De politie heeft dinsdagmorgen een derde verdachte aangehouden in verband met de de dood van de 25-jarige Samet Merzifonluoglu, die in maart werd doodgeschoten op een carpoolplaats in Vaassen. Het gaat om een 20-jarige man uit Apeldoorn. De politie verdenkt ook deze man van betrokkenheid bij het schietincident.