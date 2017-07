André Baars mag blijven

Ambelt Nunspeet verder in Ermelo

4 juli De Ambelt in Nunspeet wordt overgedragen aan 's Heeren Loo. Het is de bedoeling dat de locatie Ambelt Nunspeet aan de Elspeterweg op 1 augustus aanstaande verhuist naar de Horsterweg in Ermelo. Daar wordt de school samengevoegd met de locatie Rietschans van 's Heeren Loo Onderwijs.