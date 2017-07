ANWB zet Ermelose Cruise Travel te koop

ANWB wil het Ermelose bedrijf Cruise Travel verkopen. De reisorganisatie, waar 49 mensen werken, werd in 2011 aangekocht om de leden cruises te kunnen aanbieden. Maar er is te weinig animo voor.

,,En dan is de keuze snel gemaakt,'' zegt woordvoerder Ad Vonk. ,,Wat dus niets zegt over de reizen of de kwaliteit van Cruise Travel; we hebben gekeken of deze tak bij ons past. Het was een gok, maar dit slaat niet aan.''

In september hoopt de ANWB met overnamekandidaten te kunnen praten. Het personeel is donderdag door de directie ingelicht. Het bedrijf aan de Harderwijkerweg verhuisde een paar jaar geleden vanuit Putten naar Ermelo, nadat de ANWB de organisatie had overgenomen van het echtpaar Fleur en Norbert van der Glas. Cruise Travel werd in 1996 opgericht door de vader van Fleur.

Reisdochters

De ANWB heeft meerdere 'reisdochters', waaronder ook Pharos Reizen en Travelhome. Volgens woordvoerder Vonk zijn alle reisorganisaties die bij de vereniging horen onlangs opnieuw beoordeeld. ,,We hebben een nieuwe strategie ontwikkeld en daarbinnen kritisch gekeken naar de touroperators. Welke bijdrage leveren zij?'' Er is niet alleen gekeken naar de groei van de afgelopen jaren, maar ook naar de verwachtingen voor de toekomst, vertelt Vonk. ,,Ons voornaamste doel is niet winst maken, maar reizen aanbieden die in de smaak vallen bij onze leden. De bijdrage van Cruise Travel is in onze ogen te beperkt.''