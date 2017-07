Baby gewond na ongeluk door slapende automobiliste op A28

Groevenbeek blij met geld voor sportzalen

6 juli Christelijk College Groevenbeek in Ermelo krijgt alsnog 700.000 euro van de gemeente voor een sporthal die in 2004 uit eigen zak werd betaald. Nu de school sterk is gegroeid heeft Groevenbeek recht op dat geld, vindt een meerderheid in de gemeenteraad. Groevenbeek wil nog twee sportzalen extra laten bouwen en kan dit geld goed gebruiken, laat woordvoerder Rein Tanis in een eerste reactie weten.