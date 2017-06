Beveiliging van Navobi Ermelo op scherp na explosie

De stofexplosie bij Navobi, eergisteren, is niet voor het eerst. Hoe gevaarlijk is dat bedrijf? Johan Roseboom, plantmanager van 's werelds grootste kalvermelkpoederfabriek, geeft uitleg.

Geen fabriek in de regio is zó veilig als Navobi in Staverden. Plantmanager Johan Roseboom zegt het niet met zoveel woorden, maar daar komt zijn betoog wel op neer. Want de brand in 'zijn' kalvermelkpoederfabriek, dinsdagmiddag, laat vooral zien dat alle beveiligingsmaatregelen optimaal werken. ,,Inmiddels draaien we weer volop. We hebben alleen te maken met veel roetschade. Daarom zijn we nog druk aan het schoonmaken. Niet de leukste klus natuurlijk.''

Kalvermelkpoeder

Navobi maakt onderdeel uit van de VanDrie Group en wordt beschouwd als een van de grootste producenten van kalvermelkpoeder ter wereld. Dinsdagmiddag ontstond er een stofexplosie in de droogtoren op het terrein aan de Jonkheer Doctor CJ Sandbergweg. Roseboom, die zelf naast de fabriek woont, legt uit: ,,Via twee stromen worden zuivelgrondstoffen en vetten naar die toren gebracht. Het geheel is luchtgekoeld, de lucht wordt koud gemaakt met behulp van 3000 kilo ammoniak. Dat is uiteraard zeer brandbaar. Daarom is alles rondom die toren met veel beveiliging omgeven. ,,Er ontstond een explosie met veel luchtdruk en een vuurbal. Die werden via de ontlastingsluiken in de toren afgevoerd. Dat is er speciaal op berekend.''

Ammoniak

De ammoniak ging een andere route. ,,Die werd direct afgezogen naar een reservoir in een explosievrije ruimte.'' Daardoor werd het gevaar snel ingeperkt. En de beveiliging werkt dus zoals op papier is uitgedacht. Toch is hierdoor alles weer op scherp gezet, vertelt Roseboom. ,,We hebben dit in 1995 voor het laatst meegemaakt. Het is voor ons uiteraard reden om opnieuw het systeem door te nemen. Als technicus blijf je altijd bezig met veiligheid, dat kan niet anders.''

Snel ter plekke

De plantmanager vindt het bijzonder hoe snel de hulpdiensten ter plekke waren. ,,Alle meldingen gaan automatisch. Er werd uiteindelijk opgeschaald naar GRIP 1, zodat het hele terrein opeens volstond met brandweer, politie en ambulance. Dan ben je echt dankbaar en blij dat je in een land als Nederland woont waar alles tot in de puntjes is geregeld.''

Een stofexplosie is doorgaans nog krachtiger dan een gasexplosie en ontstaat door verbranding van stof met zuurstof uit de lucht. Die explosieve verbranding komt meestal door statische ontlading. Hoe 't in dit geval is gegaan, wordt nog uitgezocht, vertelt Roseboom.

