Bijna driekwart van alle lantaarnpalen in Ermelo worden vervangen

De lantaarnpalen zijn nog in goede staat, daarom wordt alleen het lichtpunt en het bovenste deel van de paal vervangen. Eerst worden op proef 300 lampen gewisseld. Daarna volgt de rest. De proef begint deze maand en moet uiterlijk in september klaar zijn. In het najaar wordt samen met bewoners gekeken of de lampen bevallen. In november volgen dan de overige 3100 palen, meldt de gemeente Ermelo.