Blinden en slechtzienden ruiken en voelen aan de Romeinse geschiedenis

Voor de inrichting van de tentoonstelling kreeg het museum hulp uit bekende hoek. Een aantal visueel beperkte vrijwilligers werd gevraagd de tentoonstelling te testen. Eén van hen is Teun Arts (77) uit Ermelo. Hij is slechtziend en hielp mee aan het perfectioneren van de tentoonstelling. ,,We hebben onder andere de hoogte van de braille panelen getest, want het is vervelend als ze te laag hangen en je ervoor op je knieën moet’’, vertelt hij. De maliënkolder maakte de meeste indruk op Arts. ,,Die is zo gedetailleerd. Je kunt goed voelen wat het is.’’