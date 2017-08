Boek je een premium room of comfort room voor je kat in het Catshuys?

Het Catshuys, zoals het Ermelose kattenhotel heet, heeft verschillende kamers voor de katten. ,,De excellent room is de grootste kamer. Deze heeft twee raampjes en een extra krabpaal'', vertelt Kasche. De katten in de 'luxe' kamer hebben een raampje minder en één krabpaal, terwijl de katten in de 'comfort room', de goedkoopste kamer, het zonder raampje moeten doen.

De verschillende kamers komen ook met verschillende prijzen. De excellent room is te boeken voor 23 euro per dag, de luxe-kamer kost 21 euro per dag en voor de comfort room betalen baasjes 19 euro per dag. ,,Maar hoe meer nachten, hoe lager de prijs per nacht'', benadrukt Kasche. ,,Ik ben misschien niet de goedkoopste, maar ik wil wel de beste zijn. En mensen willen er ook voor betalen.''

Filosofie

Het geheim is volgens Kasche de filosofie. ,,Mensen geloven erin. Groepsopvang is niet het beste voor de kat, ze zijn liever alleen. Dat is de natuurlijke behoefte. Het zijn de mensen die katten bij elkaar stoppen, dat is niet de keuze van de kat.''

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds is Kasche bezig haar kattenhotel. ,,Ik wil het geen hobby noemen, want ik ben professioneel. Het is mijn passie, dit is super serieus. Chronische stress is slecht voor katten, zodra de kat stopt met eten kan het fataal worden.''