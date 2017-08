Buschauffeur in Ermelo onwel tijdens laatste rit van de dag

Video Bruidsparen herbeleven trouwfeest in Ermelo

14 augustus Telstar Beachclub leek afgelopen zaterdag wel even het toneel van een groepsbruiloft. Zeker 12 bruidsparen deden er hun eigen trouwfeestje nog eens dunnetjes over, samen met tientallen bezoekers. Leendert en Jeanine van de Ruit uit Ermelo genoten samen van Back to the Wedding.