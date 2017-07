Ermelo houdt toch recreatiebad

CDA, ChristenUnie en VVD dienden daarvoor samen een amendement in. Zij hebben een meerderheid en zijn bereid zo'n 21 miljoen euro uit te trekken voor een luxer bad met een grote sporthal. Bovendien wordt extra in de buidel getast om het sportcentrum klimaatneutraal in te richten. De kosten zijn niet misselijk: nu betaalt Ermelo per jaar 800.000 euro voor Calluna. Straks is dat 2,09 miljoen. Maar, zeggen de drie fracties, het is investeren in gezondheid, leefbaarheid, toerisme én het milieu. Dat mag wat kosten.