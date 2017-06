Fonteinen blijven tijdens weekmarkt Ermelo nu wel uitstaan

Golfer Robert (70) beleeft dag van z'n leven: twee keer hole-in-one

22 juni Voor het eerst in z'n leven sloeg golfer Robert van de Riet (70) een hole-in-one op de golfbaan in Nunspeet. Maar daar bleef het niet bij: even later deed hij het nóg een keer. ,,Ik heb me laten vertellen dat de kans dat je na een eerste ook nog een tweede hole-in-one maakt bij dezelfde ronde één op 156 miljoen is'', zegt de trotse amateur-golfer uit Ermelo.