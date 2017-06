Blinden en slechtzienden ruiken en voelen aan de Romeinse geschiedenis

10:46 De tentoonstelling ‘Oog in Oog met de Romeinen’ in Het Pakhuis in Ermelo werd in januari al geopend, maar sinds vrijdagmiddag is het ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Door het hele museum hangen panelen met braille, waardoor mensen met een visuele beperking nu ook de tijd van de Romeinen kunnen beleven.